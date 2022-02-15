Діти Олександра Пономарьова рідко з'являються на публіці. Та артист зробив виняток і поширив у мережі зворушливу світлину з нащадком.

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Фото Пономарьова з сином

Артист опублікував у своєму інстаграмі фото, на якому зображений з сином Сашком. У вівторок, 15 лютого, йому виповнилося 15 років. Зірковий татусь і його син постали перед камерою, щиро усміхаючись. Схоже, що між ними панують теплі стосунки.

Мій Сашко народився на Стрітення Господнє! Сьогодні йому 15! Будь мені справжнім чоловіком і добрим воїном Божим! Многая і благая літа,

– написав під фото знаменитий татусь.



Олександр Пономарьов з сином / Фото з інстаграму артиста

Особисте життя Олександра Пономарьова

Першою дружиною артиста є Олена Мозгова. У шлюбі з нею народилася донька Женя.

26 серпня 2006 року Пономарьов одружився зі студенткою п'ятого курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Вікторією Мартинюк.

Наступного року Вікторія народила сина, якого назвали Олександром.

Пологи відбувалися в одному з приватних пологових будинків Києва, Пономарьов був поруч із дружиною у цей відповідальний момент.

Дані зібрані на основі Вікіпедії