Герцоги Кембриджські та принц Гаррі разом покинули каплицю після похорону принца Філіпа: фото

У суботу, 17 квітня, в Лондоні поховали принца Філіпа. На королівській церемонії прощання були члени монаршої родини, серед яких онуки герцога – принци Вільям та Гаррі. Після похорону вони вийшли з каплиці разом із Кейт Міддлтон.

Урочиста служба відбулася в каплиці Святого Георгія, а поховали чоловіка королеви Єлизавети II в Королівській усипальні. На прощанні з герцогом були присутні найближчі родичі. Провести дідуся в останню путь прилетів й принц Гаррі, який зараз живе в США.

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Герцоги Кембриджські та принц Гаррі після похорону принца Філіпа

Після похорону королева вела членів королівської родини з каплиці. Та перед цим вона поспілкувалася з деканом Віндзору біля каплиці. За Її Величністю йшов найстарший син принц Чарльз разом із дружиною герцогинею Корнуольською.

Найбільше увагу папараці серед членів сім'ї привернули герцоги Кембриджські та принц Вільям, адже вони йшли разом. Відомо, що після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл стосунки між братами погіршилися. Однак, схоже, що втрата дідуся змусила принців знайти спільну мову. На фото видно, як вони та Кейт Міддотон спілкуються.



Герцоги Кембриджські та принц Гаррі / Фото BBC



Герцоги Кембриджські та принц Гаррі / Скриншот з відео

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