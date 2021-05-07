У сонячний день легендарна "Жінка-Кішка" зробила кілька кадрів на задньому дворі свого будинку та завела мережу. Геллі Беррі обрала для зйомки обтислий одяг від угорського бренду Abodi, який підкреслив всі переваги її сексуального тіла.

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Біля кам'яної стіни акторка спокусливо вигиналася в боді з леопардовим принтом, довгими рукавами і закритим декольте. Високі розрізи дозволили їй засвітити апетитні стегна. На підтягнутих ніжках акцентували "хижацькі" ботфорти в тон.

"Попадання в потрібні місця", – лаконічно підписала Геллі Беррі, натякаючи на те, що сонячні промені лише довершили її провокативний образ.

Геллі Беррі в леопардовому боді / Фото з інстаграму акторки

Геллі Беррі в леопардовому боді / Фото з інстаграму акторки

Зауважимо, з сексуального вигляду Геллі Беррі аж ніяк не скажеш, що їй 54 роки. Зараз вона зустрічається з новим бойфрендом – композитором Ваном Хантом, з яким вперше з'явилася на публіці на Оскарі-2021. Акторка дозволяє собі кардинально змінювати імідж та позувати в сукні без білизни.