Увесь світ, затамувавши подих, слідкував за розвитком подій на Оскарі-2021. Увага глядачів була прикута не лише до оголошення переможців, а й до червоної доріжки, на якій позували улюбленці мільйонів.

Цікаво Геллі Беррі вразила новим іміджем на Оскарі-2021: як тепер виглядає актриса

На червоній доріжці знаменитості полюбляють хизуватися красивим вбранням. Також часто можна побачити неочікувані зіркові пари. Так, на церемонію вручення Оскара-2021 54-річна акторка Геллі Беррі прийшла разом із новим обранцем – 51-річним співаком та композитором Ваном Хантом.

Чутки про їхній роман виникли ще у вересні 2020 року, коли голлівудська зірка оприлюднила селфі з Ваном. Оскар-2021 став першим заходом, де закохані позували перед камерами папараці.



Ван Хант та Геллі Беррі на червоній доріжці Оскара-2021 / Фото Getty Images

Для урочистої та довгоочікуваної події Геллі обрала довгу фатинову сукню-бюстьє лілового кольору від елітного бренду Dolce & Gabbana. Також знаменитість похизувалася новою короткою стрижкою та довершила розкішний аутфіт красивим макіяжем.



Ван Хант та Геллі Беррі на червоній доріжці Оскара-2021 / Фото Getty Images