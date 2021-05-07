В солнечный день легендарная "Женщина-Кошка" сделала несколько кадров на заднем дворе своего дома и завела сеть. Холли Берри выбрала для съемки обтягивающий наряд от венгерского бренда Abodi, который подчеркнул все достоинства ее сексуального тела.

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Возле каменной стены актриса соблазнительно изгибалась в боди с леопардовым принтом, длинными рукавами и закрытым декольте. Высокие разрезы позволили ей засветить аппетитные бедра. На подтянутых ножках акцентировали "хищнические" ботфорты в тон.

"Попадание в нужные места", – лаконично подписала Холли Берри, намекая на то, что солнечные лучи только дополнили ее провокационный образ.



Холли Берри в леопардовом боди / Фото из инстаграма актрисы



Холли Берри в леопардовом боди / Фото из инстаграма актрисы

Заметим, по сексуальному виду Холли Берри отнюдь не скажешь, что ей 54 года. Сейчас она встречается с новым бойфрендом – композитором Ваном Хантом, с которым впервые появилась на публике на Оскаре-2021. Актриса позволяет себе кардинально менять имидж и позировать в платье без белья.