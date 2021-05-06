35-річна Даша Астаф'єва вкотре розбурхала мережу. Свою нову зйомку вона влаштувала просто в ліжку. Однак фотографувалася модель не після сну, а підготувалася до появи перед камерою дуже ретельно.

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Зірка вклала коротке волосся в об'ємну вишукану зачіску, а стилістка зробила їй насичений макіяж з блискучими тінями і стрілками. Проте не бездоганний вигляд Даші Астаф'євої привернув увагу багатотисячної публіки, а її фантастичні форми.

Модель одягла шкіряний бюстгальтер без бретелей, який акцентував на великих грудях, та атласні трусики, котрі прикрили талію. У ліжку вона сексуально вигиналася, випинаючи бюст. Її спокусливі пози оцінили понад 20 тисяч користувачів інстаграму.

Даша Астаф'єва в шкіряному бюстгальтері / Фото з інстаграму моделі





Даша Астаф'єва в шкіряному бюстгальтері / Фото з інстаграму моделі