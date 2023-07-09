Гайтана вперше за рік з'явилася в соцмережах: як зараз виглядає співачка

Після тривалого мовчання українська виконавиця Гайтана опублікувала фото у своєму інстаграмі. Вона не виходила на зв'язок більше як рік. Проте в День сім'ї поділилась з шанувальниками світлинами з чоловіком та донькою.

Останній допис, який співачка виставляла у соцмережі був опублікований 29 червня 2022 року. Фанати дуже зраділи поверненню артистки.

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Гайтана вийшла на зв'язок

На кадрах, які виконавиця розмістила у своєму інстаграм можна побачити, як вона з 5-річною донькою Сапфір-Ніколь та чоловіком Алексом Смартом весело позують на камеру. На іншому фото Гайтана з донькою усміхаються на тлі парку атракціонів.

Для перегляду фото гортайте направо:

Зазначимо, де саме зараз перебуває співачка невідомо.

Реакція соцмереж

Шанувальники дуже раді поверненню співачки. Вони з нетерпінням чекають її на сцені:

"Ви для мене назавжди номер один на нашій сцені. Дякую за ваші пісні. Творіть, надихайте, будьте щасливі";

"Гайтаночко, нарешті я вас бачу. Сумую і мрію потрапити на ваш концерт";

"Як приємно бачити вас з сім'єю. Коли буде змога і натхнення, повертайтесь на сцену в Україну, ми вас дуже чекаємо";

"Мрію про ваш концерт. Повертайтесь вже на сцену";

"Які ви гарні";

"Раді вас бачити. З поверненням в інстаграм";

"Гайтаночко, ми всі скучили за твоїм голосом".