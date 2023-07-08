Сьогодні, 8 липня, настав 500 день повномасштабної війни. Крах кремлівського режиму наближається, як і українська перемога. 24 Канал зібрав, як українські зірки висловлюються про 500 день війни.

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Маша Єфросиніна

Телеведуча зізналась, що на початку вторгнення вірила у "два – три тижні", але тепер це "500 днів лютого". Вона згадала про чоловіка-військового та свій вклад у перемогу – табори "Незламна Мама", реабілітації жінок та дітей, гуманітарна допомога.

500 днів повномасштабної війни в моїй неймовірній країні. Я, як і більшість, вірили, у два – три тижні. Як і більшість, я вмерла в день Бучі. Як мільйони українок, я взнала, що страх за дітей має особливий присмак жаху… Що б я не писала з пережитих мною почуттів, ви теж їх пережили… Хтось в рази більше й страшніше,

– поділилась Єфросиніна.

"Сьогодні ми знаємо про себе одне – втративши мир, спокій та стабільність, ми стали сильнішими за всіх, хто за нами спостерігає. Щодня я дякую всесвіту та ЗСУ за прожитий день. Щодня роздивляюся фото наших захисників та захисниць, роблю донати та молюся за їхні життя. Все це багато чи мало? Не знаю… Це 500 днів лютого".

Лілія Ребрик

Акторка показала щемливе відео, де зібрані кадри війни. Вона згадала найбільш болючі моменти, хоч кожен день вторгнення – страшний та сповнений горя через країну-терориста.

"Біль, бо ти — вхід до Київської поліклініки й коло тебе вбиває уламками дитину. Бо ти — житловий будинок Львова, ховаєш під руїнами людей. Бо ти — піцерія в Краматорську. Ти — похорон дівчат-близнят. Ти — Маріупольський драмтеатр. Ти — дім в Одесі й в тебе влучив дрон…. Ти — тисячі зламаних життів, будівель, планів, мрій. Господи, 500 днів великої війни… Дякую кожному, завдяки кому ми живі!".

Раміна Есхакзай

Блогерка показала фото Володимира Зеленського, який сьогодні відвідав острів Зміїний.

Володимир Зеленський. Острів Зміїний. Вісім років та 500 днів боротьби проти російського окупанта. Як було звільнено 17 гектарів землі, які знаходяться за 37 кілометрів від суші, так буде звільнено всі території нашої країни. За ці 500 днів жага до знищення ворога тільки посилилася. Жодного співчуття та втоми,

– написала Раміна.

Ектор Хіменес-Браво

Ресторатор згадав, як щоразу українці роблять згадку про 100, 300 дні війни – це завжди здається великими цифрами. Щоразу далі вони більші.

"Пам’ятаю, коли ми робили згадку про 100, 300 днів — і це здавалися такими великими цифрами. Скоріше важкими та дорогими. Тримаємось, вже скоро українське Сонце. Воно вже підіймається. Слава Україні. Слава нашим захисникам ЗСУ"

Артем Пивоваров

Музикант опублікував відео, де показані болючі кадри великої війни: "500 днів болю, руйнувань, втрат, стійкості".

Kalush

Гурт теж поділився відео у 500 день війни. "500 днів повномасштабного вторгнення! 500 днів незламності! Ми обов'язково переможемо!" – пишуть учасники.

Монатік, TVORCHI та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграм-сторіз