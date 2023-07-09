Последний пост, который певица выставляла в соцсети, был опубликован 29 июня 2022 года. Фанаты очень обрадовались возвращению артистки.
Читайте также Мы стали сильнее – Ефросинина, Ребрик и другие звезды о пережитом за 500 дней великой войны
Гайтана вышла на связь
На кадрах, которые исполнительница разместила в своем инстаграмме, можно увидеть, как она с 5-летней дочерью Сапфир-Николь и мужем Алексом Смартом весело позируют на камеру. На другом фото Гайтана с дочерью улыбаются на фоне парка аттракционов.
Для просмотра фото листайте направо:
Отметим, где сейчас находится певица неизвестно.
Реакция соцсетей
Поклонники очень рады возвращению певицы. Они с нетерпения ждут ее на сцене:
- "Вы для меня навсегда номер один на нашей сцене. Спасибо за ваши песни. Творите, вдохновляйте, будьте счастливы";
- "Гайтаночка, наконец-то я вас вижу. Скучаю и мечтаю попасть на ваш концерт";
- "Как приятно видеть вас с семьей. Когда будет возможность и вдохновение, возвращайтесь на сцену в Украину, мы вас очень ждем";
- "Мечтаю о вашем концерте. Возвращайтесь уже на сцену";
- "Какие вы красивые";
- "Ради вас видеть. С возвращением в инстаграмм";
- "Гайтаночка, мы все соскучились по твоему голосу".