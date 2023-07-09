Последний пост, который певица выставляла в соцсети, был опубликован 29 июня 2022 года. Фанаты очень обрадовались возвращению артистки.

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Гайтана вышла на связь

На кадрах, которые исполнительница разместила в своем инстаграмме, можно увидеть, как она с 5-летней дочерью Сапфир-Николь и мужем Алексом Смартом весело позируют на камеру. На другом фото Гайтана с дочерью улыбаются на фоне парка аттракционов.

Для просмотра фото листайте направо:

Отметим, где сейчас находится певица неизвестно.

Реакция соцсетей

Поклонники очень рады возвращению певицы. Они с нетерпения ждут ее на сцене:

"Вы для меня навсегда номер один на нашей сцене. Спасибо за ваши песни. Творите, вдохновляйте, будьте счастливы";

"Гайтаночка, наконец-то я вас вижу. Скучаю и мечтаю попасть на ваш концерт";

"Как приятно видеть вас с семьей. Когда будет возможность и вдохновение, возвращайтесь на сцену в Украину, мы вас очень ждем";

"Мечтаю о вашем концерте. Возвращайтесь уже на сцену";

"Какие вы красивые";

"Ради вас видеть. С возвращением в инстаграмм";

"Гайтаночка, мы все соскучились по твоему голосу".

К слову, недавно вышло долгожданное интервью с Олегом Винником, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину почти полтора года не выходил на связь. Как оказалось, он уехал в Германию 26 февраля 2022 года. Там он лечится от редкого заболевания, которое пока не хочет разглашать. Известно лишь то, что таким в Германии болеют лишь 2 % населения.