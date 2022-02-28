З початком війни в Україні у мережі активізувались користувачі, які можуть бути ботами з Росії. Майже під кожним дописом про війну Росії вони пишуть, а де ж люди були під час війни на Донбасі. Щоправда, ті "боти" або ж живі люди, напевне, забули, що за оборону Донбасу віддали своє життя майже 10 тисяч українських військових – дані ООН станом на липень 2021.

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Нікіта Добринін зокрема вирішив відповісти на питання, "Чому він мовчав з іншими, коли обстрілювати Донбас".

А ми не мовчали. Ми допомагали Донбасу та допомагаємо всій Україні. І невже ви вважаєте, що зло має породжувати нове зло, і всі повинні відчувати війну? Ми – єдині, і все буде Україна!

– наголосив ведучий.

Також йому написали, що все може завершитись як з Кримом – тобто його незаконно окупують та приєднають до Росії, на що Добринін відповів, що ситуація зараз геть не така, як була колись.

"Це вже не швидко, і вже не як в Криму. Зіткнення йдуть у великих містах і ви бачите – Україна не здасться до останнього. "Останнім" я називаю перемогу України. І я в це вірю", – сказав Нікіта.

Також він прокоментував ситуацію із золотовалютним резервом на Росії, а також відповів на заяви росіян, що в Україні нібито по мирних людях не стріляють:

Насправді, гине і мирне населення. Під час війни це називається супутні втрати. Це люди зі своїми мріями, планами, зі своїми рідними. Якщо в Росії ви зараз не чуєте над собою літаків і бомб, подивіться фільм про Другу світову, і ви зрозумієте, що відчуваємо ми зараз в Україні.

Перед відео Добринін писав в останньому з дописів, що тепер він з росіянами тепер "не брат", хоча у нього 20% аудиторії з Росії.

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Добринін і ставлення до Росії