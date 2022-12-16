15 грудня на Netflix вийшли 3 фінальні епізоди документального серіалу про принца Гаррі та Меган Маркл. У них пара негативно відгукується про монаршу родину.

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Гаррі та Меган розкритикували королівську сім'ю

Гаррі та Меган Маркл розкритикували Чарльза III, принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Вони звинуватили їх у заздрощах через популярність нової королівської пари. Начебто Чарльз ІІІ, Вільям та Кейт ненавиділи Меган з Гаррі через те, що ті "крали центр уваги для себе".

Пара заявила, що вони краще виконували монарші обов'язки, ніж усі інші. Це начебто вплинуло на сім'ю принца Гаррі – вони не сприймали Меган як "королівську рок-зірку", як її називали шанувальники після весілля у 2018 році.

Проблема полягає в тому, що хтось, хто одружується, має бути актором другого плану, а не красти центр уваги або виконувати роботу краще за людину, яка народилася для цього. Це засмучує людей. Це зміщує баланс,

– сказав принц Гаррі.

Трейлер "Гаррі і Меган" 2 частина: дивіться відео онлайн

Додамо, що в трейлері наступних епізодів також йшлося про те, що королівська родина начебто зумисне наймала людей, які поширювали маніпуляції та дезінформацію про Меган та Гаррі.

"Вони радо брехатимуть, щоб захистити мого брата. Не казатимуть правду, щоб захистити нас". Меган сказала: "Мене не кинули вовкам – мене згодували вовкам".