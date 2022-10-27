Принц Гаррі хотів випустити книжку своїх мемуарів ще восени 2022 року. Але смерть Єлизавети II змінила його плани, тож прем'єру перенесли.
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Принц Гаррі видасть мемуари
Сьогодні зранку, 27 жовтня, видавництво Penguin Random House анонсувало випуск мемуарів принца Гаррі. Назва його книжки – Spare ("Запасний"). Ймовірно, це пов'язано з місцем Гаррі у престолонаступництві – зараз він є п'ятим, після брата Вільяма та його дітей.
Книга на 416 сторінок має розповісти про історію принца. Вона є "повною проникливості, самоаналізу і важко завойованої мудрості". Обкладинка лаконічна й проста – на ній фото обличчя принца Гаррі.
Запасний з перших сторінок повертає читачів до одного з найбільш відчужених образів XX століття: два хлопчики, два принци, що йдуть за труною своєї матері, на яких світ дивився зі смутком – і жахом,
– пише видавництво про книгу.
Мемуари принца Гаррі / Фото Penguin Random House
"Коли Діану, принцесу Уельську, ховали, мільярди людей питали, що думають і відчувають принци, і як з цього моменту складеться їхнє життя", – додають у пресрелізі.
У видавництві мемуари принца Гаррі називають "таємними й щирими", але британські ЗМІ називають їх "скандальними та сенсаційними".