Принц Гаррі хотів випустити книжку своїх мемуарів ще восени 2022 року. Але смерть Єлизавети II змінила його плани, тож прем'єру перенесли.

Читайте також Кейт Міддлтон чи Камілла: хто з королівської сім'ї очолив рейтинг жінок, які найбільше надихають

Принц Гаррі видасть мемуари

Сьогодні зранку, 27 жовтня, видавництво Penguin Random House анонсувало випуск мемуарів принца Гаррі. Назва його книжки – Spare ("Запасний"). Ймовірно, це пов'язано з місцем Гаррі у престолонаступництві – зараз він є п'ятим, після брата Вільяма та його дітей.

Книга на 416 сторінок має розповісти про історію принца. Вона є "повною проникливості, самоаналізу і важко завойованої мудрості". Обкладинка лаконічна й проста – на ній фото обличчя принца Гаррі.

Запасний з перших сторінок повертає читачів до одного з найбільш відчужених образів XX століття: два хлопчики, два принци, що йдуть за труною своєї матері, на яких світ дивився зі смутком – і жахом,

– пише видавництво про книгу.



Мемуари принца Гаррі / Фото Penguin Random House

"Коли Діану, принцесу Уельську, ховали, мільярди людей питали, що думають і відчувають принци, і як з цього моменту складеться їхнє життя", – додають у пресрелізі.

У видавництві мемуари принца Гаррі називають "таємними й щирими", але британські ЗМІ називають їх "скандальними та сенсаційними".

Додамо, що через смерть бабусі принц Гаррі вносив деякі правки до своїх мемуарів. Як пишуть джерела, він хотів зайняти більш примирливу позицію щодо своєї рідні. На похороні Єлизавети II герцог був дуже засмученим і непримітним.