Володаря Греммі Гаррі Стайлза заскочили за поцілунками з Емілі Ратажковські, – ЗМІ

У США бурхливо обговорюють ймовірний новий роман знаменитостей. Володаря Греммі Гаррі Стайлза бачили за поцілунками з моделлю Емілі Ратажковські.

Після тріумфу на кількох музичних преміях Гаррі Стайлз знову в центрі уваги. Але цього разу говорять не про музику, а про його особисте життя, яке артист приховує.

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Стайлза і Ратажковські бачили разом

Папараці сфотографували Гаррі Стайлза у Токіо, який зараз перебуває в Японії з туром Love On Tour. Він прогулювався містом не сам, а з відомою моделлю Емілі Ратажковські. Їх підловили за пристрасними поцілунками. Пара стояла під дощем біля автівки.

Стайлз і Ратажковські обмінялися пристрасними поцілунками на вулиці, не переймаючись тим, що хтось їх побачить,

– пишуть у пресі.

Наразі зірки не готові коментувати, чи є між ними стосунки.

Особисте життя Гаррі Стайлза та Емілі Ратажковські