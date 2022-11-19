Ще одна знаменита пара розійшлась. Після двох років роману 28-річний співак Гаррі Стайлз та 38-річна Олівія Вайлд поставили стосунки на паузу.

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Гаррі Стайлз і Олівія Вайлд розійшлись

Як повідомляють інсайдери, в обох знаменитостей – "різні пріоритети". Це і стало причиною їхнього розставання.

Гаррі гастролює по всій планеті, Олівія зосереджена на своїх дітях і роботі в Лос-Анджелесі. Це дуже дружнє рішення. Вони — дуже близькі друзі,

– кажуть джерела.

"Зараз у них різні пріоритети, які їх розлучають. Суспільний тиск був важким. Були злети та падіння протягом усіх стосунків", – пишуть у пресі.

Також додають що розрив стосунків відбувся мирно, без сварок і конфліктів. "Гаррі не покинув Олівію чи навпаки. Це найдовші стосунки, які колись були у Гаррі, тому очевидно, що у них особливий зв'язок".

Як почались їхні стосунки