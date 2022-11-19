Ще одна знаменита пара розійшлась. Після двох років роману 28-річний співак Гаррі Стайлз та 38-річна Олівія Вайлд поставили стосунки на паузу.
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Гаррі Стайлз і Олівія Вайлд розійшлись
Як повідомляють інсайдери, в обох знаменитостей – "різні пріоритети". Це і стало причиною їхнього розставання.
Гаррі гастролює по всій планеті, Олівія зосереджена на своїх дітях і роботі в Лос-Анджелесі. Це дуже дружнє рішення. Вони — дуже близькі друзі,
– кажуть джерела.
"Зараз у них різні пріоритети, які їх розлучають. Суспільний тиск був важким. Були злети та падіння протягом усіх стосунків", – пишуть у пресі.
Також додають що розрив стосунків відбувся мирно, без сварок і конфліктів. "Гаррі не покинув Олівію чи навпаки. Це найдовші стосунки, які колись були у Гаррі, тому очевидно, що у них особливий зв'язок".
Як почались їхні стосунки
- Олівія Вайлд та Гаррі Стайзл почали зустрічатися наприкінці 2020 року. Спочатку вони намагалися приховувати стосунки від публіки, але в січні 2021 з'явилися на весіллі спільного знайомого, де трималися за руки.
- Їхні стосунки розвивались дуже стрімко. Вже через кілька тижнів Олівія та Гаррі почали жити разом.
- Акторка та співак жодного разу не коментували свої стосунки. Олівія Вайлд лиш висловилась про Гаррі, коли він був її колегою по фільму "Не хвилюйся, кохана". Тоді зірка похвалила роботу свого бойфренда