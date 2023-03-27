Після тріумфу на кількох музичних преміях Гаррі Стайлз знову в центрі уваги. Але цього разу говорять не про музику, а про його особисте життя, яке артист приховує.

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Стайлза і Ратажковські бачили разом

Папараці сфотографували Гаррі Стайлза у Токіо, який зараз перебуває в Японії з туром Love On Tour. Він прогулювався містом не сам, а з відомою моделлю Емілі Ратажковські. Їх підловили за пристрасними поцілунками. Пара стояла під дощем біля автівки.

Стайлз і Ратажковські обмінялися пристрасними поцілунками на вулиці, не переймаючись тим, що хтось їх побачить,
– пишуть у пресі.

Наразі зірки не готові коментувати, чи є між ними стосунки.

Особисте життя Гаррі Стайлза та Емілі Ратажковські

  • Гаррі Стайлз минулого місяця порвав стосунки з Олівією Уайльд, з якою зустрічався близько двох років. Причиною стало те, що в знаменитостей виявилися різні пріоритети. Гаррі їздив світом з концертами, тоді як Олівія дбала про дітей.
  • Емілі Ратажковські понад пів року тому подала на розлучення з чоловіком та батьком їхньої спільної дитини. Згодом її кілька разів підозрювали у романах: модель бачили на прогулянці з Бредом Пітом, ловили за поцілунками з діджеєм. Емілі також крутила роман з Пітом Девідсоном: вони виявляли симпатію один до одного та разом виходили на публіку.