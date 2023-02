У суботу, 11 лютого, на лондонській O2 Arena відбулась церемонія нагородження премією Brit Awards-2023 (британський аналог Греммі). Ведучим заходу став комік Мо Гілліган.

Цьогорічним тріумфатором премії став Гаррі Стайлз – він здобув одразу 4 нагороди: за найкращий альбом, пісню (кліп до якої зняла українка Таня Муіньо). Також Гаррі переміг у номінаціях артиста року та найкращого попвиконавця. У подячній промові Стайлз згадав свою маму та колишніх учасників гурту One Direction.

Гаррі Стайлз на премії / Фото з інстаграму HELLO! Magazine

Слідом за Гаррі по дві нагороди здобули Бейонсе та Wet Leg – британський інді-гурт. Продюсером року став Девід Гетта.

Цікаво, що на Греммі, яке відгриміло тиждень тому, тріумфатором навпаки стала Бейонсе. Вона побила рекорд премії, отримавши найбільше нагород за всю історію Греммі. Хоча й Гаррі Стайлз залишився там не без уваги, здобувши статуетки за найкращий альбом.

Переможці Brit Awards-2023: список

Альбом року – Гаррі Стайлз – Harry's House

Артист року – Гаррі Стайлз

Найкращий колектив – Wet Leg

Пісня року – Гаррі Стайлз – As It Was

Найкращий іноземний артист – Бейонсе

Найкраща іноземна група – Fontaines DC

Іноземна пісня року – Бейонсе – Break My Soul

Найкращий новий артист – Wet Leg

Найкраща зірка – Flo

Найкращий альтернативний/рок-артист – The 1975

Найкращий танець – Becky Hill

Найкращий артист у хіп-хоп/реп/грайм – Aitch

Найкращий поп/R&B-артист – Гаррі Стайлз

Продюсер року – David Guetta

Автор пісень року – Kid Harpoon