После триумфа на нескольких музыкальных премиях Гарри Стайлз снова в центре внимания. Но на этот раз говорят не о музыке, а о его личной жизни, которую артист скрывает.

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Стайлза и Ратаковски видели вместе

Папарацци сфотографировали Гарри Стайлза в Токио, который находится в Японии с туром Love On Tour. Он прогуливался по городу не сам, а с известной моделью Эмили Ратаковски. Их подловили по страстным поцелуям. Пара стояла под дождем у автомобиля.

Стайлз и Ратаковски обменялись страстными поцелуями на улице, не беспокоясь о том, что кто-то их увидит,

– пишут в прессе.

Пока звезды не готовы комментировать, есть ли между ними отношения.

Личная жизнь Гарри Стайлза и Эмили Ратаковски