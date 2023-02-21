Проте артист пішов на це, щоб завоювати визнання місцевої публіки. Тож, прямо на сцені Гаррі Стайлз випив алкоголь з кросівка.

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В мережі оприлюднили вірусне відео з концерту, на якому видно, як 29-річний артист наповнює свій кросівок алкогольним напоєм, а потім випиває з нього під крики натовпу.

Я почуваюся іншою людиною. Мені соромно за себе. Це здається таким особистим. Такий інтимний момент, яким можна поділитися з такою кількістю людей,

– пожартував Гаррі.



Співак додав, що тепер він обговорює цей інцидент зі своїм терапевтом.

Ролик швидко став вірусним, і в деяких фанатів Стайлза це викликало огиду:

"Алкоголь зі спітнілого взуття? Ні, дякую".

"Чому люди аплодують? Мене нудить".

"Я не можу захищати це".

Зазначимо, що ця традиція бере свій початок в Австралії, де її популяризував гонщик Формули-1 Даніель Ріккардо.

До слова, концерти світових знаменитостей не обходяться без інцидентів, і з Гаррі Стайлзом часто стаються курйози. Так, кілька місяців тому на концерті у Лос-Анджелесі фанат жбурнув на сцену дрібні цукерки, одна з яких потрапила артистові в око.