За кілька годин до того, як артист мав вийти на сцену, а саме 3 липня, у торговому центрі Field's у столиці Данії сталася стрілянина. Через злочинні дії 22-річного підозрюваного загинуло 3 людини і четверо постраждали.

Важливо Британці Гаррі Стайлс та Yungblud потужно підтримали Україну на концертах у Нью-Йорку та Відні

Я вбитий горем разом із жителями Копенгагена. Я обожнюю це місто. Люди такі теплі та сповнені кохання. Я спустошений разом із жертвами, їхніми сім'ями та всіма, хто страждає. Будьте разом. Будь ласка, дбайте один про одного,

– написав Гаррі Стайлс у твітері.

До 31 липня включно Гаррі Стайлс дасть концерти у головних містах Європи, після чого відправиться на західну півкулю у США та Канаду, та Південну Америку. У лютому наступного року його тур завершиться містами Австралії.

Гаррі Стайлс та Україна

Зазначимо, що під час своїх концертів Гаррі Стайлс гордо підіймав прапор України перед публікою. Раніше він також підтримував український народ у боротьбі з Росією. Зокрема Гаррі Стайлс підтримав українців на фестивалі Coachella у США.