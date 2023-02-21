Однако артист пошел на это, чтобы завоевать признание местной публики. Итак, прямо на сцене Гарри Стайлз выпил алкоголь со своего кроссовкой.

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В сети обнародовали вирусное видео с концерта, на котором видно, как 29-летний артист наполняет свой кроссовок алкогольным напитком, а затем выпивает из него под крики толпы.

Я чувствую себя другим человеком. Мне стыдно за себя. Это кажется таким личным. Такой интимный момент, которым можно поделиться с таким количеством людей,

– пошутил Гарри.



Певец добавил, что теперь он обсуждает этот инцидент со своим терапевтом.

Ролик быстро стал вирусным, и у некоторых фанатов Стайлза это вызвало отвращение:

"Алкоголь из потной обуви? Нет, спасибо".

"Почему люди аплодируют? Меня тошнит".

"Я не могу защищать это".

Отметим, что эта традиция ведет свое начало в Австралии, где ее популяризировал гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо.

К слову, концерты мировых знаменитостей не обходятся без инцидентов, и с Гарри Стайлзом часто случаются курьезы. Так, несколько месяцев назад на концерте в Лос-Анджелесе фанат швырнул на сцену мелкие конфеты, одна из которых попала артисту в глаза.