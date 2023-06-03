Володимир Зеленський зібрав у своєму кабінеті амбасадорів фандрейзингової платформи United24 – Андрія Шевченка, Олександра Зінченка, британського фотографа-документаліста Джайлса Дьюлі, який втратив обидві ноги та руку в Афганістані, і зірку серіалу "Надприродне" Мішу Коллінза. Він допомагатиме Україні в напрямі гуманітарного розмінування. Зокрема, з придбанням дефіцитних машин для розмінування.

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Міша Коллінз зустрівся з Зеленським на Банковій

Це честь стояти поруч з українським президентом і народом, але нам потрібно, щоб ви теж стояли з нами,

– прокоментував Міша Коллінз.

Він закликав фанів з усього світу допомогти з розмінуванням цивільних територій України, щоб запобігти тисячам безглуздих смертей. Володимир Зеленський також прокоментував зустріч з актором "Надприроднього" та показав відео з Офісу президента на Банковій.

"До команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24 приєднався американський актор Міша Коллінз. Міша Коллінз і Джайлз Дьюлі активно підтримують Україну від початку російського вторгнення. Дякуємо", – наголосив президент України.

Цікаво, що після таких кадрів росіяни не тямлять себе від злості та сиплять пропагандою в коментарях:

"Ну так, вони війну почали, цього індивіда на місце президента посадили, комік у політиці. Виходить дуже великий анекдот, а ми винні, а вони бідні нещасні";

"Знав би він, як Зеле всіх насильно в країні під обстрілами тримає та засилає молодих пацанів під Бахмут";

"Та не переживайте, скоро він перестане її підтримувати, хайп зловить, наїсться вдосталь і вистачить";

"Міша, наші дороги розійшлися";

"Дуже шкода, Міша. Розчарував. Відписка".

Що відомо про візит Міші Коллінза в Україну