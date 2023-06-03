Володимир Зеленський зібрав у своєму кабінеті амбасадорів фандрейзингової платформи United24 – Андрія Шевченка, Олександра Зінченка, британського фотографа-документаліста Джайлса Дьюлі, який втратив обидві ноги та руку в Афганістані, і зірку серіалу "Надприродне" Мішу Коллінза. Він допомагатиме Україні в напрямі гуманітарного розмінування. Зокрема, з придбанням дефіцитних машин для розмінування.
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Міша Коллінз зустрівся з Зеленським на Банковій
Це честь стояти поруч з українським президентом і народом, але нам потрібно, щоб ви теж стояли з нами,
– прокоментував Міша Коллінз.
Він закликав фанів з усього світу допомогти з розмінуванням цивільних територій України, щоб запобігти тисячам безглуздих смертей. Володимир Зеленський також прокоментував зустріч з актором "Надприроднього" та показав відео з Офісу президента на Банковій.
"До команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24 приєднався американський актор Міша Коллінз. Міша Коллінз і Джайлз Дьюлі активно підтримують Україну від початку російського вторгнення. Дякуємо", – наголосив президент України.
Цікаво, що після таких кадрів росіяни не тямлять себе від злості та сиплять пропагандою в коментарях:
- "Ну так, вони війну почали, цього індивіда на місце президента посадили, комік у політиці. Виходить дуже великий анекдот, а ми винні, а вони бідні нещасні";
- "Знав би він, як Зеле всіх насильно в країні під обстрілами тримає та засилає молодих пацанів під Бахмут";
- "Та не переживайте, скоро він перестане її підтримувати, хайп зловить, наїсться вдосталь і вистачить";
- "Міша, наші дороги розійшлися";
- "Дуже шкода, Міша. Розчарував. Відписка".
Що відомо про візит Міші Коллінза в Україну
- Нагадаємо, що на київський залізничний вокзал Міша Коллінз прибув з Андрієм Шевченком та його старшим сином Джорданом.
- Того ж дня зірка "Надприродного" зняв відео на Майдані Незалежності та звернувся українською: "Слава Україні". Він назвав Київ "прекрасним, героїчним, стійким серцем України".
- Після цього Міша Коллінз відвідав Чернігівську область, де ознайомиться з роботою українських саперів. Він також показався на тлі автомобілів, місця влучань на яких розфарбували соняшниками.