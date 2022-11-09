Після концерту перед пораненими окупантами в Криму Філіп Кіркоров відправився в тур Казахстаном. В Алмати в нього було одразу кілька "ляпів", які стали вірусними в мережі, передає 24 канал. Так, у тікток злили відео, де співак влупив букетом по обличчю когось з глядачів.
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Кого Кіркоров відшмагав букетом у Казахстані
З відео видно, що роздратований артист спускається в зал, підходить до чоловіка в першому ряду й двічі шмагає його букетом троянд. Усе це під бурхливі оплести та вигуки "ура". Після цього псевдокороль жбурнув квіти на сцену та як ні в чому не бувало продовжив концерт.
У коментарі росЗМІ представниця Кіркорова Катерина Успенська пояснила, що той відшмагав не глядача, а підлеглого, який не пустив до нього фанів.
Це була наша людина з команди. Він не пропустив просто шанувальників до сцени. Шанувальники хотіли до Філіпа підійти,
– виправдалася Успенська.
Вона також додала, що скандал довкола Кіркорова роздули тому, що "більше нічого не відбувається", тоді як у них "концерти з аншлагами, гастрольний тур йде".
Пропутінський артист дійсно опинився в центрі уваги. На тому ж концерті в Алмати він зганьбився перед публікою, коли з'явився в прозорому обтислому комбінезоні, через який просвічувалися чорні плавки. Сам Філіп Кіркоров заявляв, що так його підколов хтось з команди – під час перформансу з переодяганням на сцені зірвав з нього шорти.
"Чесно кажучи, я таких жартів не люблю, але залишився в безвихідному становищі. Але show must go on (шоу повинно продовжуватись, – 24 канал)", – коментував співак у своєму інстаграмі.
- Раніше Кіркоров "напудив у штанці", коли в одному з елітних ресторанів Лас-Вегаса біля нього вигукнули "Слава Україні". Відео з його переляканою мармизою було вірусним.
- Тоді як у Монако Кіркорова зацькували просто на вулиці – запитали, чий Крим, і відправили у "свій засранськ", себто в Росію.