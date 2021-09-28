Нещодавно папараці вкотре підловили родину герцогів Кембриджських не під час ділових зустрічей чи офіційних виходів. Очевидці побачили королівську сім'ю у повному складі у Норфолку.

Читайте також Меган Маркл у молочній мінісукні виступила на масштабному заході в Нью-Йорку

Герцоги з дітьми пообідали в пабі

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми, а також собакою Лупо, вирішили вийти за межі свого маєтку. Вони прийшли на обід у звичайний сільський паб. Там монарша родина замовила зовсім не королівські страви – бургери та картоплю фрі.

Герцоги взяли їжу та сіли за стіл на галявині. Принцеса Шарлотта сіла біля батька, а принц Джордж та Луї сіли з обох боків Кейт Міддлтон. Сім'я була одягнена відповідно, у звичні вбрання – джемпери та штани.

Навколо не було ніякої охорони, просто вони розташувалися там, як будь-яка інша звичайна сім'я. Вільям замовив гамбургер з картоплею. З ними була їхня улюблена собака, і вони майже весь час сміялися,

– поділився очевидець.

Чоловік, що побачив обід родини герцогів Кембриджських, розповів про зворушливий момент. Хтось з дітей засмутився через те, що їжа була гарячою. На що принц Вільям швидко відреагував і заспокоїв дитину.



Родина герцогів Кембриджських / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Останні офіційні виходи Кейт Міддлтон