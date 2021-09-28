Популярность Меган Маркл и принца Гарри резко возросла после их визита в Нью-Йорк. Вместе с тем супруги столкнулись с критикой от королевского эксперта Пенни Джунор.

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Почему раскритиковали Меган и Гарри

На мероприятии Global Citizen Live супруги затронули не только тему прививки против коронавируса, но и экологии. В частности, они призвали принять лучшие экологические законы.

В то же время принц Гарри и Меган вернулись из Нью-Йорка частным самолетом: их увидели на борту самолета Dassault Falcon 2000. Тогда как принц Уильям пользуется регулярными авиарейсами.

Издание OK! отметило, что полет в одну сторону частным самолетом вызывает выброс 17 тонн углерода – больше, чем средний годовой след британцев (12,7 тонны).

Это полностью нивелирует их климатическое послание. Они будто стреляют себе в ногу, летая частным самолетом,

– подчеркнула эксперт.

"Я не понимаю, почему они ведут себя как суперзвезды. Его брат, принц Уильям, пользуется регулярными рейсами. Я считаю, что это лицемерие. Уверена, что рейсов было много", – добавила она.

Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке