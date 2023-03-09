Британська королівська родина з трепетом ставиться до таїнства хрещення і роблять цю церемонію публічною. Принц Гаррі й Меган Маркл порушували традиції ще під час хрещення старшого сина, а доньку днями охрестили у США.

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Гаррі та Меган похрестили доньку

Таїнство хрещення Лілібет відбулося вдома у подружжя в Каліфорнії, 3 березня. Це була камерна подія – пара запросила 20 – 30 гостей.

Серед гостей були мама Меган Дорія Регланд, хрещений батько Лілібет Тайлер Перрі. Ім'я хрещеної мами дівчинки залишилося невідомим.

Я можу підтвердити, що принцесу Лілібет Діану було похрещено в п'ятницю, 3 березня, архієпископом Лос-Анджелеса преподобним Джоном Тейлором,

– повідомив представник Гаррі й Меган.



Лілібет Діана / Фото з інстаграму Місана Харімана

Відомо, що на таїнство хрещення запросили й британську королівську родину, однак вони не прибули на подію.