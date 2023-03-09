Британська королівська родина з трепетом ставиться до таїнства хрещення і роблять цю церемонію публічною. Принц Гаррі й Меган Маркл порушували традиції ще під час хрещення старшого сина, а доньку днями охрестили у США.
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Гаррі та Меган похрестили доньку
Таїнство хрещення Лілібет відбулося вдома у подружжя в Каліфорнії, 3 березня. Це була камерна подія – пара запросила 20 – 30 гостей.
Серед гостей були мама Меган Дорія Регланд, хрещений батько Лілібет Тайлер Перрі. Ім'я хрещеної мами дівчинки залишилося невідомим.
Я можу підтвердити, що принцесу Лілібет Діану було похрещено в п'ятницю, 3 березня, архієпископом Лос-Анджелеса преподобним Джоном Тейлором,
– повідомив представник Гаррі й Меган.
Лілібет Діана / Фото з інстаграму Місана Харімана
Відомо, що на таїнство хрещення запросили й британську королівську родину, однак вони не прибули на подію.
- Зауважимо, що нещодавно Чарльз III ухвалив рішення виселити сина й Меган Маркл з історичного маєтку у Віндзорі. Вони не живуть там уже три роки, але могли зупинятися з нагоди візитів до Британії. Тепер же їм дали час на те, щоб забрати речі. За чутками, Фрогмор-хаус з п'ятьма спальнями дістанеться брату короля принцу Ендрю.
- Ймовірно, британський монарх ображений на сина через його скандальні мемуари. Утім, принц Гаррі й Меган отримали електронне запрошення на коронацію Чарльза III. Представник подружжя зауважив, що наразі не розголошує рішення пари щодо того, чи приїдуть вони на подію.