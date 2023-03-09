Британская королевская семья с трепетом относится к таинству крещения и делает эту церемонию публичной. Принц Гарри и Меган Маркл нарушали традиции еще во время крещения старшего сына, а дочь на днях окрестили в США.
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Гарри и Меган окрестили дочь
Таинство крещения Лилибет совершилось дома у супругов в Калифорнии, 3 марта. Это было камерное событие – пара пригласила 20 – 30 гостей.
Среди гостей были мама Меган Дория Регланд, крестный отец Лилибет Тайлер Перри. Имя крестной мамы девочки осталось неизвестным.
Я могу подтвердить, что принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным Джоном Тейлором,
– сообщил представитель Гарри и Меган.
Лилибет Диана / Фото из инстаграма Мисана Харимана
Известно, что на таинство крещения были приглашены и британская королевская семья, однако они не прибыли на событие.
- Заметим, что недавно Чарльз III принял решение выселить сына и Меган Маркл из исторического имения в Виндзоре. Они не живут там уже три года, но могли останавливаться по случаю визита в Британию. Теперь им дали время на то, чтобы забрать вещи. По слухам, Фрогмор-хаус с пятью спальнями достанется брату короля принцу Эндрю.
- Вероятно, британский монарх оскорблен сыном из-за его скандальных мемуаров. Впрочем, принц Гарри и Меган получили электронное приглашение на коронацию Чарльза III. Представитель супругов отметил, что пока не разглашает решение пары относительно того, приедут ли они на событие.