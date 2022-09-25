Вона не впевнена, що росія бомбила Донбас, – Ганна Сагайдачна про скандальну Оксану Байрак

Акторка Ганна Сагайдачна зізналася, що неоднозначна політична позиція режисерки Оксани Байрак торкнулася її родини. Чоловік зірки спілкувався з режисеркою, тому спільні друзі та прихильники Ганни накинулися на неї та рідних.

Подружжя не поділяє політичну позицію Байрак, тому припинило спілкуватися з нею. Раніше чоловік Сагайдачної – Євген Третьяк був "правою рукою" режисерки.

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Оксана Байрак "не впевнена, що росія бомбила Донбас"

Акторка зізналася, що до війни Оксана та її коханий були у тісних стосунках, адже працювали разом. Та про політичні погляди Байрак Ганна дізналася від сторонніх людей. Спільні знайомі почали розповідати Сагайдачній, що у приватних розмовах Байрак стверджує, що "не все так однозначно".

Спільні знайомі почали надсилати фото листування з нею. Там були прямо суперечки про Донбас. Вона не впевнена, що росія бомбить і бомбила Донбас із 2014 року, не все так однозначно,

– поділилася акторка.

Особистої розмови у Євгена чи Ганни з режисеркою не було. Наразі подружжя просто припинило спілкуватися з Байрак.

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