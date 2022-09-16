Все-таки гроші не пахнуть. Попри те, що батьки акторки залишаються в Україні та відмовляються переїжджати в росію, Ірина продовжує підтримувати терористів.

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Ірина Мохова зрадила Україну

Ірина є дружиною російського актора Олександра Мохова. Вони переконують рідних переїхати в росію і кажуть, що "шалено люблять росію". Пара навіть не думає засуджувати злочини російської армії на території України.

Батьки та сестри Мохової жили біля Києва і на початку війни були вимушені покинути дім, поїхали за кордон, але не погодилися на вмовляння Ірини приїхати в росію.

Ми із моєю дружиною за нашу країну. Вони – за свою. Але ми розумні люди, є порозуміння. Думаю, розколу через це немає. Для мене Україна як друга батьківщина. І я з болем ставлюся до того, що там відбувається. При цьому я великий патріот своєї країни. Я шалено люблю росію. І моїй дружині, яка також стала росіянкою, дуже подобається росія,

– заявив Мохов.

Мохови – це ще одне подружжя, яке виступає "за любов і мир", але не закликає російських військових покинути територію України, припинити терористичні акти та вбивства мирного населення.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український ведучий Вадим Абрамов, який замінив Ольгу Фреймут у програмі "Ревізор", також виявився зрадником. Він активно розвиває кар'єру в росії, працює на пропагандистському каналі "П'ятниця".