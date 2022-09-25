Супруги не разделяют политическую позицию Байрак, поэтому перестали общаться с ней. Ранее муж Сагайдачной – Евгений Третьяк был "правой рукой" режиссера.
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Оксана Байрак "не уверена, что россия бомбила Донбасс"
Актриса призналась, что до войны Оксана и ее любимый были в тесных отношениях, ведь работали вместе. Но о политических взглядах Байрак Анна узнала от посторонних людей. Совместные знакомые стали рассказывать Сагайдачной, что в частных разговорах Байрак утверждает, что "не все так однозначно".
Совместные знакомые стали отправлять фото переписки с ней. Там были прямо споры о Донбассе. Она не уверена, что россия бомбит и бомбила Донбасс с 2014 года, не все так однозначно,
– поделилась актриса.
Личного разговора у Евгения или Анны с режиссером не было. Теперь супруги просто перестали общаться с Байрак.
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