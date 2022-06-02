Після великого благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar у Берліні, українська співачка Jerry Heil відправилась у Бонн. Вона взяла квиток у другу фан-зону, але змогла пролізти у першу, і завдяки розумінню глядачів змогла пройти аж до сцени. Вона хотіла передати Біллі Айліш український прапор, який попередньо підписала для неї: "Дякуємо за твою силу! Україна. Біллі".

До слова Легендарні Rammstein підтримали Україну: на концерті розгорнули синьо-жовтий прапор

Фанати Біллі Айліш допомогли докинути на сцену український прапор від Jerry, і та його підняла. Зірка гордо розкрила його та поцілувала перед тисячами глядачів. Jerry Heil не могла стримати емоцій і вигукнула: "Слава Україні". Прихильники гучно відреагували у залі на український стяг та підтримали оплесками.

Для перегляду усіх відео гортайте направо:

Реакція мережі

Підписники Jerry Heil продовжують дякувати її за такий вчинок і наполегливість, яку вона приклала у цій справі. Вони вдячні, що та нагадала усім, що Україна потребує уваги усього світу.

"Яна!!! Ти велика молодець. Гордість! Прославляй нашу неньку на весь світ!";

"Пишаюсь!";

"Ти найкраща";

"Які ж ми всі круті!!!! Народ, ми переможемо!";

"Дякую Джері!! Дякую Біллі!!";

"Ти така молодець!!! Я разом з тобою плакала на відео. Дякую тобі, ти неймовірна!!!";

"Ти дуже крута! Радий бути разом з тобою українцями";

"Яна, ти просто космос";

"Яна! Найкраща".

Як раніше Біллі Айліш підтримувала Україну

З перших тижнів російського вторгнення Біллі стояла на захисті України. 9 квітня у мережі відбувся мітинг "Встань за Україну", до якого онлайн приєдналися Біллі Айліш з братом Фіннеасом О'Коннеллом, Мадонна,Х'ю Джекман, Елтон Джон, Кріс Рок та інші.

Біллі сказала: "Нам дуже шкода, що ми не можемо бути там сьогодні ввечері, але ми все ж таки хотіли запропонувати всю нашу любов та підтримку всім виступаючим і, найголовніше, висловити підтримку та солідарність мільйонам людей, які були змушені покинути свої будинки та кинути все".

Фіннеас додав: "Благодійні організації, які надають гуманітарну допомогу, виконують життєво важливу роботу, тому ми хочемо подякувати їм і за те, що ви робите все можливе".



Біллі Айліш зверталась до українців на концерті в Бірмінгемі / Фото Metro

Зокрема сестра з братом присвятили Україні свою пісню "Your Power" зі свого останнього альбому. Це одна з улюблених пісень Біллі Айліш.

Ми виконаємо "Your Power" як заклик до дій. Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто дивляться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли. Ми підтримуємо Україну,

– казала Біллі.