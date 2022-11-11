Як зазначили творці альбому, хіти присвячені кожному українцю, який не лишися осторонь боротьби з Росією – від героїв ЗСУ до тих, хто донатами чи іншими способами регулярно підтримує українську армію. Робота над альбомом тривала паралельно в кількох містах – Києві, Львові та Луцьку. Над аранжуваннями більшості композицій працював гітарист "Фіолету" Роман Андрухів в тандемі з Мар'яном Криськувим та львівською студією Jenny Records.

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За основу обкладинки альбому музиканти взяли картину ілюстраторки з Дніпра Лізи Яблонської-Михайлусь. На ній зображена любляча сім'я з сином, які схилили голови у хвилину смутку. Це вже сьомий студійний альбом, записаний за стипендіальної підтримки Українського Культурного Фонду.



Обкладинка альбому гурту "Фіолет" – "Сила" / Фото пресслужби

До 24 лютого музиканти "Фіолету" створили пісні "Дівчисько", "Шкереберть", "Вальдшнепи" та "Не забувай мене", а от композиції "Заряджай", "Ой, чи живі", "На Чорному морі" та "Сила" – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Останні пісні відображають реалії війни та випробувань, які випали на українців в умовах війни.

Я невимовно вдячний УКФ за можливість зафіксувати в піснях нерв цієї епохи. Її розпач, біль, нашу незнищенну віру в ліпше, відчуття єдності та братерства. Від текстів написаних ще до 24-го лютого, але таких доречних усьому, що відбулося опісля, спиною маршують табуни мурах. Хочеться, аби ці пісні почули якомога більше українців. Культура була, є і буде на часі,

– прокоментував фронтмен гурту Сергій "Колос" Мартинюк.

Зазначимо, що 2 лютого 2023-го року "Фіолет" відправиться у тур, почавши виступ з Києва. У перелік міст також увійдуть: Львів, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Вінниця, Дніпро та інші.

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