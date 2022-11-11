Нова композиція з'явилась на музичних ресурсах 11 листопада та підкорила перших слухачів. Пісня "Там у тополі" поєднала в собі одразу два вірші українського поета: "Там тополі у полі" та "Де тополя росте...". Кліп знімали у Пирогово – музеї просто неба неподалік Києва.

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Артем Пивоваров каже, що поезія Тичини сповнена любов'ю до українських краєвидів. Він майстерно змальовував красу України та єднання людини з природою, тому кожен українець зможе почути у цій пісні себе. Адже українці завжди любили рідну землю, цінували свободу та вміли насолоджуватися нею

У своїх творах Павло Тичина дуже майстерно описує природу та взаємодію людини з нею. До того ж поет настільки влучно передає кожну деталь, що можна практично відчути буйний вітер, спів тополі чи шум жита, про які він пише. Багатьом українцям зараз дуже бракує рідних пейзажів, тож робота "Там у тополі" – можливість подумки перенестися на Батьківщину під час прослуховування пісні або перегляду відео,

– каже Пивоваров.

Артем Пивоваров та NK – Там у тополі: дивитись відео онлайн

Його колега Каменських каже, що проєкт "Твої вірші, мої ноти" став для неї цікавим експериментом, який об'єднав сучасність з українською класикою.

"У пісні "Там у тополі" звучать слова славетного Павла Тичини з одразу двох неймовірних творів, у яких тополя – символ величі людського духу, його жага свободи та щастя. Сьогодні для всіх українців це має особливий сенс. Тому було по-справжньому хвилююче записувати цю роботу. Хотілося вокально передати ту енергію та міць, якими пронизані слова автора та підкреслити це якісним потужним музичним супроводом. Я думаю, що нам вдалося і, сподіваюся, слухачі відчують посил, який сам автор вкладав у кожне слово, і який ми постаралися відтворити у кожному звуці", – прокоментувала роботу NK.



Настя Каменських та Артем Пивоваров створили цікаву колаборацію / Фото пресслужби