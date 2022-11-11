Артистка презентувала роботу 11 листопада. Перші рядки пісні вона написала у літаку, дописувала вірші на дереві в лісах ЮНЕСКО у Литві. Саме в цій країні відбувався запис синглу, участь у якому брав український саундпродюсер Тарас Базєєв.

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Щодо відеокліпу, то його режисером став українець Юрій Катинський. За локацію знімальна команда обрала Львівську експериментальну кераміко-скульптурну фабрику, де Alina Pash постала посеред старих монументів та скульптур. За образ співачки традиційно відповідав Валерій Топал.

Alina Pash – Вірити: дивитись відео онлайн

"Більшість артистів української сцени звернули свою увагу на народні тексти та звучання лише після 24 лютого. А команда Аліни Паш вже кілька років відроджує українську автентичність у сучасному контексті. Цей підхід близький і мені, тому давно чекав на спільний проєкт. Коли вперше опинився на локації кліпу, мене пройняло відчуття, наче стоїш посеред забутого людьми храму. Об'єднані в стінах заводу скульптури ангелів та українського воїнства створюють потужний образ нашої ідентичності, національного коду, який у певні періоди історії був прихований на задвірках і припадав пилом. Зараз ці поняття прокидаються з новою силою, і я вірю, що вже ніхто і ніколи з нас не дозволить їх запроторити", – прокоментував зйомки режисер Юрій.

Зазначимо, що сингл "Вірити" став першим з нового альбому співачки. Реліз платівки заплановано на 2023 рік.

"Віра – це наша надсила, в якій ми єдині, особливо зараз. Я вірю, що ми, українці, – велика родина, котра зараз не має гірших чи кращих, західних чи східних. І я б щиро хотіла, аби ця пісня спонукала нас до того, щоб ми, попри всі складнощі, впевнено дивилися в майбутнє, пам'ятали та переказували нащадкам своє минуле, своє сьогодення, яке виборюємо кров'ю, не ховали очей, витирали сльози та йшли далі всі разом. Цей шлях боротьби, який ми обрали, дуже непростий, але він точно веде нас крізь терни до світла, де ми відбудовуватимемо не лише себе, а й всіх тих, хто не бажає жити в загарбницькому минулому. Вірю", – констатувала Alina Pash.



Alina Pash у новому кліпі "Вірити" / Фото пресслужби