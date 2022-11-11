Как отметили создатели альбома, хиты посвящены каждому украинцу, который не остался в стороне от борьбы с Россией – от героев ВСУ до тех, кто донатами или другими способами регулярно поддерживает украинскую армию. Работа над альбомом продолжалась параллельно в нескольких городах – Киеве, Львове и Луцке. Над аранжировками большинства композиций работал гитарист "Фиолета" Роман Андрухов в тандеме с Марьяном Крыськовым и львовской студией Jenny Records.

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За основу обложки альбома музыканты взяли картину иллюстраторки из Днепра Лизы Яблонской-Михайлусь. На ней изображена любящая семья с сыном, склонившим головы в минуту печали. Это уже седьмой студийный альбом, записанный при стипендиальной поддержке Украинского Культурного Фонда.



Обложка альбома группы "Фиолет" – "Сила" / Фото прессслужбы

До 24 февраля музыканты "Фиолета" создали песни "Девчонка", "Шкуберть", "Вальдшнепы" и "Не забывай меня", а вот композиции "Заряжай", "Ой, живи", "На Черном море" и "Сила" – после полномасштабного вторжения России в Украину. Последние песни отражают реалии войны и испытаний, выпавших на украинцев в условиях войны.

Я несказанно благодарен УКФ за возможность зафиксировать в песнях нерв этой эпохи. Ее отчаяние, боль, нашу неистребимую веру в лучшее, чувство единства и братства. От текстов написанных еще до 24 февраля, но таких уместных всему, что произошло после, спиной маршируют табуны муравьев. Хочется, чтобы эти песни услышали как можно больше украинцев. Культура была, есть и будет ко времени,

– прокомментировал фронтмен группы Сергей "Колос" Мартынюк.

Отметим, что 2 февраля 2023 года "Фиолет" отправится в тур, начав выступление из Киева. В список городов также войдут: Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск, Винница, Днепр и другие.

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