Учасниця Національного відбору на Євробачення-2023 Angelina приїхала до Швеції в березні цього року. Через велику війну їй не хотілось займатися музикою, але з часом дівчина змінила свою думку, про що повідомила 24 каналу.

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Angelina про участь у популярному шведському шоу

Фіналістка відбору зізналась, що згодом зрозуміла, що її голос може стати зброєю. Так вона почала поширювати інформацію про війну в Україні.

"Коли я приїхала до Швеції у березні, після важкої дороги, страху і втоми, я вирішила, що більше не буду співати. Але згодом почала розуміти, що можу говорити зі світом, доносити правду про свій дім завдяки своєму співу. Зрозуміла, що саме голос – моя зброя. І ось побачила рекламу в інстаграмі, що йде кастинг на Idol. І я спонтанно відправила заявку", – розповіла Angelina.

Angelina на шведському проєкті: відео

Дівчина додала, що кожна її історія розчулювала знімальну групу. "Мене взяли, я пройшла до прямих ефірів, розповідала про Україну, про те, що я українка. Знімальна група була зворушена моєю історією. Ми навіть не могли відзняти кілька сюжетів через те, що або оператор, або журналіст починали плакати".

Коли європейці бачать і читають новини, це зовсім інші відчуття, ніж коли вони чують та сприймають інформацію від свідка, реальної людини, яка переживала війну,

– підкреслила артистка.

Та попри життя за кордоном Angelina довго чекала повернення додому. "Я навіть не звертала увагу на дорогу, в якому транспорті я була. Чи то літак, поїзд, автобус… Я настільки сильно чекала приїзду додому. Коли проходили митницю, побачила напис Ukraine і все… Щастю моєму не було меж!".

Як українські зірки поширюють правду про війну за кордоном