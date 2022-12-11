Джамала продовжує з'являтись на заходах щорічної престижної премії в США Kennedy Center Honor. Днями вона вийшла на червону доріжку в розкішному образі.

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Джамала на червоній доріжці престижної премії

Виконавиця для виходу на червону доріжку обрала ніжно-персикову рифлену сукню. Але в її образі привертали увагу саме патріотичні деталі – браслет з "Азовсталі" та масивний перстень у синьо-жовтих кольорах.

Кожного року Kennedy Center Honor збирає велику кількість артистів, музикантів, акторів, політиків. Звісно, до цієї події прикута увага всіх важливих ЗМІ, а отже мені потрібно бути тут. Це був мій перший червоний хідник з початку повномасштабної війни Росії проти України,

– поділилась Джамала.



Джамала / Фото з інстаграму Джамали

"Кожна деталь в образі – від сукні й до браслета, з останньої партії "Азовсталі", привертали увагу. Bono при зустрічі сказав мені, що якщо постійне нагадування про війну когось дратує, нам потрібно бути мудрішими та і бути більш вишуканими для нашої боротьби. Не втомлююсь дякувати!" – додала вона.

Джамала на премії: відео

Джамала на премії в США