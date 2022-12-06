У 6 випуску "Танців з зірками" до Олі Полякової та учасника її балету Макса Єжова приєднався відомий грузинський баскетболіст та фіналіст минулого сезону Гіга Кветенадзе. Утрьох вони показали палкий пасадобль під пісню "Ой, у лізі червона калина" – версію, яку слідом за Хливнюком записав український шоу-біз.

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Після гарячого номера Оля Полякова звернулася до ведучих і суддів, аби ті не квапилися з оцінками, а вшанували пам'ять полеглих бійців Грузинського легіону, який з 2014 року боронить Україну. На хвилину мовчання піднявся весь зал.

Сьогодні ця пісня – гімн нашої країни. Другий гімн цієї війни. І разом з нами, з українцями, зараз воюють у грузинському легіоні грузинські воїни. Вчора під Бахмутом загинуло п'ять грузинів за Україну. Я хочу зараз вшанувати пам'ять цих людей – грузинів, українців у цій страшній війні,

– сказала співачка на паркеті.

Зазначимо, днями грузинські добровольці потрапили в оточення під Бахмутом. Там поранили командира, а п'ять бійців, які приїхали боронити Україну в березні 2022 року, загинули. Станом на 4 грудня в боях на боці ЗСУ загинули 33 грузини.

Цікаво, що за пасадобль Оля Полякова отримала 23 бали. Це один з найкращих її результатів, тож вона продовжила боротьбу за перемогу наступного понеділка.

Нагадаємо, що на "Танцях з зірками" співачка заради квартири в Батумі. Вона хоче виграти головний приз і подарувати його багатодітній родині з України, житло якої забрав "русскій мір".