22 липня у Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження премією TOP USA Awards. На святі було безліч українських зірок – від Каті Осадчої з Юрієм Горбуновим до Тіни Кароль.
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Саша Мудра на церемонії
Церемонію відвідала також фіналістка 12 сезону "Холостяка" Олександра Мудра. Для світського виходу вона постала у стильному вечірньому образі.
Саша Мудра позувала перед камерами у смарагдовій сукні довжини максі зі шлейфом та на тонкій бретелі, прикрашений камінням. Це вбрання української дизайнерки Олі Мак.
Саша Мудра / Фото з інстаграму Олени Котик
Дівчина доповнила свій образ клатчем, теж прикрашеним камінцями. Серед аксесуарів вона обрала металевий браслет та підвіску у вигляді краплі на тонкому ланцюжку.
На церемонії Саша Мудра зробила фото з українськими захисниками та захопилась виступом Тіни Кароль. Вона зізналась, що дуже сумує за домом.
"Ніколи не приймайте присутність близьких у своєму житті як належне. Тільки Бог знає, як сильно я сумую за сім'єю, і як сильно я хочу їх обійняти".
На TOP USA Awards були й інші учасниці "Холостяка" – Надін Медведчук та Марина Голд.
Життя Саші Мудрої після "Холостяка"
- Після завершення проєкту Саша Мудра познайомилась з американцем, який рік жив у Києві та створював ІТ-компанію. Він допоміг дівчині переїхати до Штатів.
- Саша Мудра згодом переїхала до Нью-Йорку та винайняла там квартиру. Щодо стосунків з американцем – дівчина зізнавалась, що все не так просто. У березні вона пішла на акторські курси, а в червні взяла участь у денс-турі.