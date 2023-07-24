22 липня у Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження премією TOP USA Awards. На святі було безліч українських зірок – від Каті Осадчої з Юрієм Горбуновим до Тіни Кароль.

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Саша Мудра на церемонії

Церемонію відвідала також фіналістка 12 сезону "Холостяка" Олександра Мудра. Для світського виходу вона постала у стильному вечірньому образі.

Саша Мудра позувала перед камерами у смарагдовій сукні довжини максі зі шлейфом та на тонкій бретелі, прикрашений камінням. Це вбрання української дизайнерки Олі Мак.



Саша Мудра / Фото з інстаграму Олени Котик

Дівчина доповнила свій образ клатчем, теж прикрашеним камінцями. Серед аксесуарів вона обрала металевий браслет та підвіску у вигляді краплі на тонкому ланцюжку.

На церемонії Саша Мудра зробила фото з українськими захисниками та захопилась виступом Тіни Кароль. Вона зізналась, що дуже сумує за домом.

"Ніколи не приймайте присутність близьких у своєму житті як належне. Тільки Бог знає, як сильно я сумую за сім'єю, і як сильно я хочу їх обійняти".

На TOP USA Awards були й інші учасниці "Холостяка" – Надін Медведчук та Марина Голд.

Життя Саші Мудрої після "Холостяка"