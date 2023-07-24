Попри нещодавній гучний скандал, Юрій Горбунов разом із дружиною все одно завітав на захід. До того ж під час церемонії нагородження виступали й інші українські знаменитості. Особливими зірковими гостями стали Тіна Кароль та Євген Клопотенко.

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Церемонія нагородження TOP USA Awards

За словами організаторів, захід має на меті показати всьому світу можливості, які американський ринок пропонує людям з різних країн.

Для того, щоб відвідати подію потрібно було придбати квитки. Відтак 50% коштів від їх продажу організатори передадуть у фонд Cash for Refugees Семена Дукача, який разом із дружиною заснував фонд для допомоги українцям, що постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім цього, під час церемонії нагородження відбувся благодійний аукціон, 100% коштів якого передадуть фондам UNITED24 та Cash for Refugees.

Українські зірки на заході

Юрій Горбунов і Катя Осадча стали "господарями вечора", тобто ведучими події. Вони вітали всіх номінантів та нагороджували переможців на сцені. До того ж проводили благодійний аукціон.