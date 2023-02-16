Після завершення проєкту Саша Мудра познайомилась з американцем, який рік жив у Києві та створював ІТ-компанію. Саша почала спілкуватися з ним у додатку для знайомств. Чоловік старший за дівчину на 15 років, він не одружений та не має дітей.
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Перші зустрічі Саші з американцем
Їхнє перше побачення було заплановане на 24 лютого. У цей день американець виїхав з Києва, а самій Мудрій детально розповів, що зробити, щоб евакуюватися. Вперше вони зустрілися на кордоні зі Словаччиною.
Я так хвилювалась, планувала прийти в сукні, з вкладеним волоссям. А в результаті – я як якийсь замучений їжачок, який просто втомився. І я його бачу, в мене якийсь страх… І я пам’ятаю, що в машині ми їхали мовчки. Я взагалі не розмовляла, в мене був ступор.
"Наше перше побачення було дуже дивним. Він мені одразу сказав: "Я не буду тобі розповідати про якісь рожеві замки. Я шукаю собі дружину. Я не зацікавлений у швидких зв'язках. Ти мені подобаєшся і я роблю все, щоб зробити тебе щасливою". Ось він мені сказав на нашій першій зустрічі".
Думка Саші про бойфренда
Учасниця "Холостяка" невпевнено відповіла на запитання, які має почуття до бойфренда. Вона поділилась, що у стосунках є певні проблеми – Саші не вистачає особистого простору. Однак нещодавно вона переїхала у Нью-Йорк, де коханий зняв їй квартиру.
Я не знаю, що відповісти не це питання. Мабуть, якщо я вже про це задумуюсь, то... У будь-якому випадку я знаю, що я не так закохана в нього, як він в мене,
– зізналась Саша Мудра.
"Працює він лише два місяці в рік. Весь інший час у нього абсолютно вільний, і цей момент – одна з причин того, чому у нас не складається. Для мене дуже важливим є особистий простір. У моєму житті є як стосунки, так і дружба. Для мене важливо піти зустрітися з моїми дівчатами… Але ні, весь свій час я повинна приділяти йому".
Саша Мудра також розповіла, чим саме займається бойфренд: "Його основний бізнес полягає в тому, що на нього працюють пожежники, які тушать пожежі у лісі, на заході Америки. Там постійно відбуваються пожежі. На нього працює близько тисячі людей. Чесно, коли я його запитала, як мені правильно на інтерв'ю пояснити, ким ти працюєш… Він почав мені розповідати, але я нічого не зрозуміла. Тому пояснюю своїми словами".
Інтерв'ю Саші Мудрої: дивіться відео онлайн