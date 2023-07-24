22 июля в Нью-Йорке прошла церемония награждения премией TOP USA Awards. На празднике было множество украинских звезд – от Кати Осадчей с Юрием Горбуновым до Тины Кароль.
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Саша Мудрая на церемонии
Церемонию посетила также финалистка 12-го сезона "Холостяка" Александра Мудрая. Для светского выхода она предстала в стильном вечернем образе.
Саша Мудрая позировала перед камерами в изумрудном платье длины макси со шлейфом и на тонком бретеле, украшенном камнями. Это наряд украинской дизайнера Оли Мак.
Саша Мудрая / Фото из инстаграма Елены Котик
Девушка дополнила свой образ клатчем, тоже украшенным камешками. Среди аксессуаров она выбрала металлический браслет и подвеску в виде капли на тонкой цепочке.
На церемонии Саша Мудрая сделала фото с украинскими защитниками и увлеклась выступлением Тины Кароль. Она призналась, что очень скучает по дому.
"Никогда не принимайте присутствие близких в своей жизни как должное. Только Бог знает, как сильно я скучаю по семье, и как сильно я хочу их объять".
На TOP USA Awards были и другие участницы "Холостяка" – Надин Медведчук и Марина Голд.
Жизнь Саши Мудрой после "Холостяка"
- После завершения проекта Саша Мудрая познакомилась с американцем, который жил в Киеве и создавал ИТ-компанию. Он помог девушке переехать в Штаты.
- Саша Мудрая со временем переехала в Нью-Йорк и сняла там квартиру. Относительно отношений с американцем – девушка признавалась, что все не так просто. В марте она пошла на актерские курсы, а в июне приняла участие в денс-туре.