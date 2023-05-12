Уже через считанные дни состоится большой финал Евровидения-2023. В субботу, 13 мая, зрители и жюри музыкального конкурса решат, кто заслуживает победы.

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Порядок выступлений участников в финале Евровидения

11 мая прогремел 2 полуфинала, из которого до следующего этапа конкурса прошло 10 участников. Сразу после полуфинала участники определили жеребьевкой порядок выступлений в грандиозном финале. Порядковый номер представителей Украины TVORCHI был известен и раньше: они споют Heart Of Steel под 19 номером.

  1. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  2. Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
  3. Швейцария: Remo Forrer – Watergun
  4. Польша: Blanka – Solo
  5. Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
  6. Франция: La Zarra – Évidemment;
  7. Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  8. Испания: Blanca Paloma – Eaea;
  9. Швеция: Loreen – Tattoo
  10. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  11. Италия: Marco Mengoni – Due vite;
  12. Эстония: Alika – Bridges
  13. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
  14. Чехия: Vesna – My Sister's Crown
  15. Австралия: Voyager – Promise
  16. Бельгия: Gustaph – Because Of You
  17. Армения: Brunette – Future Lover
  18. Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna
  19. Украина: TVORCHI – Heart Of Steel
  20. Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
  21. Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
  22. Литва: Monika Linkyte – Stay
  23. Израиль: Noa Kirel – Unicorn
  24. Словения: Joker Out – Carpe Diem
  25. Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
  26. Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song.


Порядок выступлений в финале / Фото с инстаграма Евровидения

Важное о Евровидении-2023

Напомним, что Евровидение-2023 проходит от имени Украины в британском Ливерпуле на арене M&S Bank Arena. Первый полуфинал прошел 9 мая, второй – 11 мая.

На конкурсе выступает множество украинских звезд. К примеру, в первом полуфинале Alyosha с британской певицей выполнила невероятный номер, посвященный беженцам. Во втором выступила Мария Яремчук с другими украинскими артистами.

Украину поддерживают другие участники Евровидения-2023. Хорватская группа Let 3 поет антивоенную песню о "маленьком подлом психопате", чешская группа Vesna имеет конкурсный трек с припевом на украинском, молдаванин Паша Парфени рассказывал о родных в Украине, а Теодор Андрей отметился заявлением "Любите, а не воюйте".