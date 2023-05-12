Уже через считанные дни состоится большой финал Евровидения-2023. В субботу, 13 мая, зрители и жюри музыкального конкурса решат, кто заслуживает победы.
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Порядок выступлений участников в финале Евровидения
11 мая прогремел 2 полуфинала, из которого до следующего этапа конкурса прошло 10 участников. Сразу после полуфинала участники определили жеребьевкой порядок выступлений в грандиозном финале. Порядковый номер представителей Украины TVORCHI был известен и раньше: они споют Heart Of Steel под 19 номером.
- Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
- Швейцария: Remo Forrer – Watergun
- Польша: Blanka – Solo
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Франция: La Zarra – Évidemment;
- Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Испания: Blanca Paloma – Eaea;
- Швеция: Loreen – Tattoo
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Италия: Marco Mengoni – Due vite;
- Эстония: Alika – Bridges
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown
- Австралия: Voyager – Promise
- Бельгия: Gustaph – Because Of You
- Армения: Brunette – Future Lover
- Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna
- Украина: TVORCHI – Heart Of Steel
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
- Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn
- Словения: Joker Out – Carpe Diem
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
- Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song.
Порядок выступлений в финале / Фото с инстаграма Евровидения
Важное о Евровидении-2023
Напомним, что Евровидение-2023 проходит от имени Украины в британском Ливерпуле на арене M&S Bank Arena. Первый полуфинал прошел 9 мая, второй – 11 мая.
На конкурсе выступает множество украинских звезд. К примеру, в первом полуфинале Alyosha с британской певицей выполнила невероятный номер, посвященный беженцам. Во втором выступила Мария Яремчук с другими украинскими артистами.
Украину поддерживают другие участники Евровидения-2023. Хорватская группа Let 3 поет антивоенную песню о "маленьком подлом психопате", чешская группа Vesna имеет конкурсный трек с припевом на украинском, молдаванин Паша Парфени рассказывал о родных в Украине, а Теодор Андрей отметился заявлением "Любите, а не воюйте".