У дуеті з Ребекою Фергюсон Alyosha виконала пісню Ordinary World культового британського гурту Duran Duran, але в новому аранжуванні. Їхній перформанс на Євробаченні-2023 отримав назву "Ласкаво просимо до нас додому".

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Як Alyosha заспівала у першому півфіналі Євробачення-2023

Окрім неймовірного вокалу Alyosha, у номері було багато синьо-жовтих кольорів і світла. Він розповідає про надію, мужність і підтримку України всім світом. Сцена перетворилася на дім української пари, яку розлучила повномасштабна війна. Чоловік пішов захищати Батьківщину зі зброєю в руках.

У соцмережах співачка заявила, що виступ присвячено українським матерям, які були вимушені вивозити своїх дітей через вторгнення Росії. Тоді як креативний директор Євробачення-2023 від України Герман Нєнов наголосив, що це історія самої Alyosha.

Це реальна історія співачки, адже поки її чоловік Тарас Тополя захищає Україну в лавах ЗСУ, вона була змушена залишити рідну країну з дітьми. Ми працювали над цим номером ще з листопада місяця, я розробляв його у бомбосховищі під час ракетних обстрілів,

– зізнався режисер перед першим півфіналом.

Євробачення-2023: Alyosha і Ребека Фергюсон – Ласкаво просимо до нас додому: дивіться відео онлайн

Раніше Alyosha так коментувала свій номер на Євробаченні-2023: "Любов до рок-музики мене супроводжує з дитинства. Ця любов і віддзеркалюється в моїй творчості. На якомусь ментальному рівні, що долає будь-які відстані, моє захоплення рок-жанром відчули і креативні продюсери цьогорічного Євробачення. Бо на цьогорічному конкурсі я буду співати пісню культового гурту Duran Duran".