Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: як було за лаштунками – фоторепортаж
12 лютого в Києві відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Перемогла Alina Pash і саме вона представлятиме Україну на конкурсі в Турині. Артистка поїде туди з піснею "Тіні забутих предків".
Журналісти 24 каналу побували за лаштунками Нацвідбору, поспілкувалися з фіналістами та підготували фоторепортаж. Що не показали в ефірі – дивіться далі.
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Фоторепортаж з-за лаштунків відбору
За лаштунки фіналу Нацвідбору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
За лаштунки фіналу Нацвідбору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
За лаштунки фіналу Нацвідбору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
За лаштунки фіналу Нацвідбору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Гурт Cloudless / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Гурт Cloudless / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Alina Pash / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
За лаштунки фіналу Нацвідбору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
За лаштунки фіналу Національного відбору / Фото Уляни Журби та Марини Джури, 24 канал
Журналісти 24 каналу спілкувалися з фіналістами Нацвідбору
- Музиканти гурту Cloudless потрапили у жорсткий форс-мажор, коли під час їхнього виступу виникла технічна проблема і в них вимикався звук. Проте хлопці не засмутилися й вразили глядачів наприкінці ефіру.
- Гурт Kalush Orchestra лаконічно прокоментував конфлікт з Alina Pash, зазначивши, що "не билися ніякі горішки".
- Alina Pash одразу після фіналу відреагувала на перемогу в Нацвідборі. Вона наголосила, що пісня "Тіні забутих предків" також може прокачати.
- Джамала натякнула, що Kalush Orchestra не виграли Нацвідбір Євробачення-2022, бо схожі на Go_A.
- Wellboy пояснив, що Тіна Кароль давала йому гроші на кліп "Гуси", бо всі інші відмовляли.
- Для 24 каналу Barleben прокоментував те, що Тіна Кароль не розвернулася до нього на "Голосі", а на "Нацвідборі" аплодувала стоячи.