На запитання, чи є в гурту конкуренти на Національному відборі-2022, то вони відповіли, що ні. Також вони не акцентують увагу на сварці з Alina Pash.

До слова Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022 Kalush Orchestra презентували трек Stefania

Не "билися ніякі горшки". Ми "щедрували" і нам сказали, що у нас схожа партія басу. Не було ніяких "горшків", ніхто нічого не бив. Немає ніяких конкурентів, я не думаю про це,

– лаконічно прокоментував Олег Псюк.



Гурт Kalush Orchestra на відборі-2022 / Фото 24 каналу, Марина Джура

Що відомо про конфлікт фіналістів відбору