На запитання, чи є в гурту конкуренти на Національному відборі-2022, то вони відповіли, що ні. Також вони не акцентують увагу на сварці з Alina Pash.
До слова Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022 Kalush Orchestra презентували трек Stefania
Не "билися ніякі горшки". Ми "щедрували" і нам сказали, що у нас схожа партія басу. Не було ніяких "горшків", ніхто нічого не бив. Немає ніяких конкурентів, я не думаю про це,
– лаконічно прокоментував Олег Псюк.
Гурт Kalush Orchestra на відборі-2022 / Фото 24 каналу, Марина Джура
Що відомо про конфлікт фіналістів відбору
- Наприкінці січня, через 2 дні після оголошення учасників відбору, між музикантами Нацвідбору спалахнув новий скандал.
- Співачка Alina Pash заявила, що гурт Kalush скопіював мотив її пісні у своїй щедрівці.
- Гурт Kalush Orchestra згодов відреагував на гостру заяву та підкреслив, що пісня з їхнього відео – це щедрівка, а отже, народна пісня. Однак Kalush погодились, що інструменти звучать схоже.