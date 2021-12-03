"Холостячка" 2 сезон 12 випуск: гарячі побачення в Тунісі та фінальний вибір Злати Огнєвіч

Упродовж трьох місяців за серце "Холостячки" Злати Огнєвіч боролися 16 чоловіків, але до фіналу дійшли лише троє – Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Роман Свечкоренко. У 12 випуску вони вразили зірку останніми романтичними побаченнями в найкрасивіших куточках планети. Якими вони були, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

У п'ятницю, 3 грудня, на екрани вийшов фінал найромантичнішого реаліті-шоу країни "Холостячка". Останній тиждень на проєкті затьмарив усі попередні й був схожий на казку з принцесою Златою Огнєвіч у головній ролі. Три учасники добряче заморочилися над побаченнями: Дмитро Шевченко показав пустелю Сахару та оазис любові, Андрій Задворний навчив дайвінгу та парасейлінгу, а Роман Свечкоренко розчулив велопрогулянкою.

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Побачення з Ромою на велосипедах

Зі Златою Роман не бачився цілий місяць, адже в 6 випуску вона дізналась, що чоловік все ще не оформив розлучення, і відправила його додому. Тому ставши холостяком офіційно, він повернувся на проєкт і вирішив дивувати на повну.

Я дуже рада, що Рома таки приїхав. Мене переповнюють емоції щастя та ностальгії. Якщо він тут, то зміг перебороти відчуття образи, злості,

– прокоментувала Злата Огнєвіч.

За шість тижнів на реаліті-шоу учасник добре зрозумів, що любить "Холостячка" й об'єднав усе це в одне побачення. Так, у Києві Злата й Роман:

каталися на велосипедах на ВДНГ;

куштували традиційні десерти Іспанії, Італії та Франції, аби зрозуміти, куди полетять у першу романтичну подорож;

танцювали біля озера, щоб скоротити дистанцію після розлуки;

садили дерево, на яке зав'язували стрічки, що символізували їхні бажання.

Злата Огнєвіч на побаченні з Ромою / Фото СТБ

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Психолог зізнався, що злився, ображався на себе й на головну героїню після того, як вилетів на 6 тижні проєкту. Однак шалено сумував, тому повернувся перед фіналом. Натомість артистку розчарувало, що за місяць він навіть не написав їй в інстаграмі. "Мій вибір був діяти, і я діяв", – пояснив Рома.

За обідом чоловік зізнався, що так і не розлучився з дружиною, але цей процес на завершальному етапі. Він показав документ про останнє засідання суду, але Злату він не підкупив. Вона відзначила, що Роман став сміливішим, однак за чотири тижні вони дуже віддалилися. Тому зірка відпустила чоловіка.

Час втрачено, і я не можу нічого з собою зробити. Навіть якби Рома розв'язав питання з розлученням, немає цих почуттів,

– зізналась "Холостячка".

Злата Огнєвіч на побаченні з Ромою / Фото СТБ

Роман Свечкоренко залишив проєкт "Холостячка" / Фото СТБ

Побачення з Дмитром у Тунісі

Фіналіст запросив "Холостячку" в пустелю Сахару, де знімали перший епізод "Зоряних воєн". Вона велика фанатка саги й мріяла побувати в цій кіношній локації, тому Дмитро не прогадав.

На початку побачення в Тунісі вони ганяли по піщаних барханах, потім пересіли на квадроцикл, а далі – на верблюдів. Після екстремальної частини, закохані відправились в оазис любові – величезну ущелину з водоспадом та озером. У райському куточку серед пустелі Дмитро вперше зізнався, що закоханий.

Діма зі мною надзвичайно ніжний, лагідний. Ми разом з ним плаваємо, обіймаємося, насолоджуємося одне одним. Я ніколи не забуду цей день, Діма відкрив для мене справжній оазис любові,

– розчулилась Злата.

Злата Огнєвіч на побаченні з Дімою в пустелі Сахара / Фото СТБ

Злата Огнєвіч на побаченні з Дімою в пустелі Сахара / Фото СТБ

Після оазису Дмитро привів "Холостячку" в затишне місце з плетеними кріслами, ліжком і басейном, де за туніською традицією проводять ніч наречені. Так, чоловік заявив, що готовий зіграти весілля вже у квітні.

На завершення побачення пара відповіла на запитання від Григорія Решетника й зрозуміла, що побут не зруйнує їхні стосунки:

Дмитро готовий розвиватися і забезпечувати сім'ю;

Злата може відкласти кар'єру заради сімейного дня в неділю.

Я відчуваю пристрасть, потяг, і мені хочеться все більше і більше,

– зізналась Злата Огнєвіч після басейну.

Побачення з Андрієм в місті Хаммам-Сус

З "Холостячкою" фіналіст зустрівся за кавою в колоритному кафе, а продовжив побачення на дайвінгу. З ним Злата Огнєвіч вперше занурилась під товщу моря. Перша спроба видалась їй "дивною, неприємною", але завдяки підтримці Андрія вона переборола себе й отримала задоволення. Пара цілувалась, обіймалась на глибині.

Злата Огнєвіч на побаченні з Андрієм / Фото СТБ

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Далі бізнесмен покликав головну героїню на парасейлінг. Після невдалої спроби у 8 випуску, вони таки піднялись у небо разом. Цей політ над морем подарував обом незабутні емоції, які вони пам'ятатимуть все життя.

в Одесі Андрій Задворний запропонував Златі розділити його захоплення – політати на аерошуті. Однак вони не змогли піднятися в небо вдвох, адже їхній двомісний транспорт довелось замінити на одномісний.

Після активного дня пара перемістилась в інтимну романтичну атмосферу. За келихом вина Злата та Андрій відповіли на запитання від Григорія Решетника. Ця перевірка лише довела, що вони дуже схожі:

готові до сімейного життя та дітей одразу після закінчення проєкту;

мріють переїхати у свій будинок через три роки;

хочуть, щоб більше заробляв чоловік.

Я відчуваю, що в нас є шанс побудувати стосунки, але я піддаю сумнівам наше майбутнє, бо поки не все зрозуміло,

– зауважила "Холостячка".

Злата Огнєвіч на побаченні з Андрієм / Фото СТБ

Фінальна церемонія троянд

У 12 випуску "Холостячки" Злата Огнєвіч зробила фінальний вибір. На останній церемонії не було бутоньєрок, замість них – обручки.

Обоє чоловіків простягли каблучки коханій жінці, але лише Андрію Задворному вона відповіла взаємністю. Так, бізнесмен з Києва почув омріяне "так" і став переможцем "Холостячки".