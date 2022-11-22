Фагот з ТНМК вразив кадрами з військових навчань: фото й відео з засніженого полігону

Учасник гурту ТНМК Фагот показав, як проходить навчання на полігоні. Він показав, як навчається стріляти.

Український колектив ТНМК повернувся додому після благодійних концертів у Європі. Лідер гурту Фагот (Олег Михайлюта) повідомив, що продовжує тримати зброю в руках.

Читайте також Свіжа, з-під Бахмута, не охолола: Тополя посміявся з росіян, які вирощують руки своїм пораненим

Фагот показав навчання на полігоні

Музикант опублікував фото з засніженого полігону. Він показав, як навчався стріляти з автомата. "Я не чарівник, я тільки вчуся", – поділився Фагот.

Відео та фото з навчань Фагота:

У коментарях шанувальники підтримують артиста та пишуть, що він є прикладом для багатьох інших зірок:

"Круть, так тримати, та будь обережний";

"Наш захисник! Ти приклад для деяких зірок";

"Респект, Олеже, і з мікрофоном і зі зброєю профі!";

"Янгола охоронця тобі".

Концерти ТНМК за кордоном

, військовий вишкіл також проходить Олександр Положинський . Два місяці тому він показував кадри з навчань й розповідав, як пролежав близько двох годин під дощем в тилу.

Нещодавно колектив ТНМК їздив Європою з благодійними концертами. Там їх спіткали непрості ситуації – одного разу музикантів пограбували під час концерту в Німеччині. У них вкрали комп'ютери, документи та гроші.

Також гурту скасували концерт у Флоренції начебто тому, що поблизу відбувалась акція неофашистів. На щастя, згодом виступ вдалось відіграти.