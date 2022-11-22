У Росії, щоб затягти якнайбільше гарматного м'яса на війну, вигадали, як зцілювати вояк після поранень. Музикант Тарас Тополя 6 місяців служив у зоні бойових дій парамедиком, тож чудодійний спосіб повного відновлення рук та ніг його неабияк насмішив.

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Тарас Тополя розповів, де росіяни "вирощують" руки своїм пораненим

Київ. Вечір – двісті шістдесят дев'ятий. Настрій – це так смішно. Місяць – нові мізки собі нехай виростять. Російська пропаганда заявила, що їх міноборони, дослівно "вирощує пораненим воїнам нові частини ніг та рук",

– написав Тарас Тополя у фейсбуці.

Він також уявив діалог пораненого окупанта з воєнкомом, який приніс йому в госпіталь відірвану ногу бурята.

"Рядовий Іванов, я тут вам другу ногу приніс, свіжу, з-під Бахмута, ще не охолола. Ну, в сенсі, тільки ось виростили, так би мовити, з пилу з жару. – А навіщо мені дві ліві ноги, товаришу військком, та ще й різного розміру? – Вибачте, переплутав, ось ваша, тримайте. – Товаришу військком, але це теж ліва, та ще й з ж*пою бурята? – Відставити розмови, рядовий, вам, можна сказати, дуже пощастило, ця нога відразу з білою ладою на додачу йде", – поглузував Тополя.

У коментарях лідеру "Антитіл" подякували за гумор і собі потролили росіян: