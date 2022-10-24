Український гурт ТНМК гастролює Європою з благодійними концертами. Днями колектив приїхав в Італію, де мав відіграти виступ у Флоренції.
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Гурту ТНМК не дозволили провести концерт
Фоззі (Олександр Сидоренко) розповів, що гурту таки не вдалося виступити з концертом у Флоренції. Це поліція пояснила тим, що поруч начебто відбувалась акція неофашистів. Тому захід скасували з питань безпеки.
Флоренція прекрасна. Прямо неочікувано прекрасна. Тільки нам не дали там вчора зіграти – поліція відкликала дозвіл на акцію. Щось типу – поруч акція неофашистів, краще не загострювати. Навіть під гітару не дозволили. А в барабанщика з кишені вкрали телефон. Такого плану гастролі вчора були,
– поділився Фоззі.
Як українцям скасовують концерти
- Сергій Жадан разом з гуртом планував виступити в Мілані. Однак організатор несподівано "злився", тому що начебто незаконно проводити концерти й збирати гроші "на війну". Навіть після пояснення митця, що кошти збираються не на зброю, захід не відбувся.
- Олега Скрипку назвали "фашистом" у Німеччині, коли той з колективом "ВВ" хотів зіграти концерт у Гамбурзі. Музикант вважає, що до скасування виступу могли докластися росіяни.