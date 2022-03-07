Очевидно, пел Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) на дежурстве в терробороне, ведь на нем бронежилет, а в руках – автомат. Правда, фаны отругали артиста за то, что носит кепку вместо каски.

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" Родились мы большие часы, из пожаров войны, из пламени огней. Плекал нас боль по потере Украины, кормил нас гнев и злобу на врагов ", - спел Фагот.

Кто борец, тот обретает мир,

– добавил он в подписи к патриотическому видео.

В комментариях свой восторг Фаготом выразили его звездные друзья – ведущая Соломия Витвицкая и певец Олег Собчук. Фронтмен группы "СКАЙ" и сам вступил в ряды терробороны и осудил мужчин , которые из-за войны бегут за границу.

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К слову, не только Фагот поддерживает боевых дух песнями.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк пел для украинцев среди Киева, на Софийской площади. В военной форме и с автоматом он исполнил украинскую народную песню " Ой, у лузі червона калина ".

Музыкант из Южной Африки The Kiffness даже заремиксил ее для своей 900-тысячной аудитории.